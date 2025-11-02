Spari in corso Manthoné per Sinistra italiana l' episodio Certifica il fallimento della destra sul tema sicurezza

Ilpescara.it | 2 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

“La destra ha fallito sul suo cavallo di battaglia: il tema sicurezza. Se una persona esce di casa e rischia di non poterci tornare sano e salvo perché si trova in mezzo a una sparatoria, significa che non c’è sicurezza”. Con queste parole il circolo cittadino di Sinistra Italiana commenta. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

Immagine generica

Altre letture consigliate

Cerca Video su questo argomento: Spari Corso Manthon233 Sinistra