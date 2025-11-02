Spari in corso Manthoné il racconto dell' avvocato Aliano | Ho cercato di fermare lo scooterone poi i colpi e il panico

Ilpescara.it | 2 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Quando ha visto arrivare a folle velocità lo scooterone si è messo in mezzo alla strada nel tentativo di fermarlo o quantomeno rallentare la sua corsa visto che con lui c’era la figlia piccola, ma in pochi secondi è comparsa un’arma, sembra una pistola scacciacani, e due colpi sono stati esplosi. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

