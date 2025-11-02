Messina, 2 novembre 2025 – Sono scesi dall’auto e hanno aperto il fuoco contro un gruppo di ragazzini. Giuseppe Di Dio, 16 anni, morto. Un altro giovane è rimasto ferito. È tutto o quasi quello che al momento si sa di una sparatoria avvenuta in via Roma, a Capizzi, provincia di Messina. I carabinieri hanno fermato tre persone, la cui identità è ancora sconosciuta così come il movente. Secondo una prima ricostruzione, la vittima, studente dell'istituto alberghiero, era davanti a un bar quando sarebbe giunta un'automobile con tre persone a bordo. Una di queste è scesa e avrebbe esploso colpi di arma da fuoco uccidendo il sedicenne e ferendo un altro giovane. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Spari davanti al bar: il 16enne Giuseppe Di Dio ucciso a Capizzi (Messina). Fermate tre persone