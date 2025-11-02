Giuseppe Di Dio, 16 anni, è stato ucciso ieri sera in via Roma a Capizzi, in provincia di Messina. Un’altra persona – 22 anni – è stata ferita. A sparare al ragazzo ucciso sarebbe stato un giovane di 20 anni che era col fratello di 18 anni e col padre: tutti e tre sono stati fermati dai Carabinieri. Secondo una prima ricostruzione, la vittima, studente dell’istituto alberghiero, era davanti a un bar in via Roma quando – intorno alle 22.30 – sarebbe giunta un’automobile con tre persone a bordo. Il 20enne – già noto alle forze dell’ordine – è sceso e avrebbe esploso colpi di arma da fuoco, uccidendo il sedicenne e ferendo un altro giovane. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Spari davanti a un bar nel Messinese: morto un 16enne. Fermate tre persone: “L’obiettivo era un altro”