Spari da uno scooter ucciso un 18enne
9.40 A Boscoreale (Napoli),un 18enne è stato ucciso nella notte in strada. Era assieme ad altri cinque ragazzi quando due persone, a bordo di uno scooter arrivato a tutta velocità, hanno sparato contro il gruppo. Il ragazzo è morto poco dopo l'arrivo all'ospedale di Castellammare di Stabia E' stato trafitto da un proiettile che ha trapassato organi vitali. Era un operaio, incensurato, originario di Pompei. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it
