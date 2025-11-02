A Boscoreale (Napoli) un giovane di 18 anni è stato ucciso a colpi di pistola nella notte. La vittima è Pasquale Nappo, operaio di Pompei incensurato. Lo hanno colpito sparando. 🔗 Leggi su Leggo.it

© Leggo.it - Spari da uno scooter contro la folla, ucciso 18enne incensurato a Napoli: «Forse centrato per sbaglio»