Sparatoria davanti a un bar Giuseppe Di Dio muore a 16 anni | fermati padre e due figli

Tragedia nella tarda serata di ieri a Capizzi, in provincia di Messina. Intorno alle 22.30 del 1° novembre, un ventenne — già noto alle forze dell’ordine — ha sparato alcuni colpi di pistola all’esterno di un bar, prendendo di mira un uomo presente tra gli avventori.Uno dei proiettili ha colpito. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

