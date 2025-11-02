Sparatoria a Boscoreale | il 18enne ucciso viveva nel salernitano
Era residente a Scafati il 18enne Pasquale Nappo, morto la scorsa notte dopo essere rimasto gravemente ferito in una sparatoria avvenuta in piazza Pace a Boscoreale (Napoli). Il commando ha aperto il fuoco, sparando almeno tre colpi di pistola contro il gruppo di amici di Nappo. La tragediaIl. 🔗 Leggi su Salernotoday.it
Leggi anche questi approfondimenti
L’ombra di una faida tra gang dietro l’omicidio consumatosi questa notte in piazza Pace, nel cuore del centro storico di Boscoreale. A perdere la vita è stato il giovanissimo Pasquale Nappo, diciotto anni appena e alcune amicizie a rischio negli ambienti della - facebook.com Vai su Facebook
Boscoreale, Napoli: diciottenne ucciso con un colpo di pistola. Spari da uno scooter - X Vai su X
Sparatoria a Boscoreale, ucciso un 18enne - Il ragazzo di 18 anni è morto in ospedale a Castellammare di Stabia. Riporta quotidianodelsud.it
Boscoreale, 18enne ucciso nella notte: in azione commando armato a bordo di due scooter. La vittima è Pasquale Nappo - L’ombra di una faida tra gang dietro l’omicidio consumatosi questa notte in piazza Pace, nel cuore del centro storico di Boscoreale. Scrive msn.com
18enne ucciso in una sparatoria, esplosi almeno tre colpi di pistola sul gruppo - Era residente a Scafati, nel Salernitano, il 18enne Pasquale Nappo, morto la scorsa notte dopo essere rimasto gravemente ferito in una sparatoria avvenuta in piazza Pace a Boscoreale. Da ilroma.net