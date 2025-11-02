Sparatoria a Boscoreale | il 18enne ucciso viveva nel salernitano

Salernotoday.it | 2 nov 2025

Era residente a Scafati il 18enne Pasquale Nappo, morto la scorsa notte dopo essere rimasto gravemente ferito in una sparatoria avvenuta in piazza Pace a Boscoreale (Napoli). Il commando ha aperto il fuoco, sparando almeno tre colpi di pistola contro il gruppo di amici di Nappo. La tragediaIl. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

Immagine generica

