Sparano in corso Manthoné percorrendola a folle velocità su uno scooterone e poi scappano
Avrebbero imboccato a tutta velocità in sella a uno scooterone, sembra un T-Max, corso Manthoné esplodendo alcuni colpi di pistola (forse due) in direzione di due persone che in quel momento si trovavano all’esterno di un ristorante per poi darsi alla fuga. Fuga nel corso della quale avrebbero. 🔗 Leggi su Ilpescara.it
News recenti che potrebbero piacerti
Radio Cusano Campus. . “Non possiamo paragonare un regime terroristico ad una democrazia! Io non discuto con chi lo fa” Duro dibattito nel corso di “Battitori Liberi” tra Savino Balzano e Tommaso Cerno, direttore de “Il Tempo”, sul conflitto in Medio Oriente - facebook.com Vai su Facebook