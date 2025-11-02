Sparano da uno scooter contro un gruppo di ragazzi nel Napoletano | morto un 18enne

Un 18enne è stato ferito e ucciso da un colpo di pistola all'ospedale di Castellammare di Stabia. Il ragazzo sarebbe stato colpito da due soggetti a Boscoreale (Napoli) che viaggiavano a bordo di uno scooter. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Napoli, colpo esploso da uno scooter contro gruppo ragazzi: ucciso 18enne - In due, in sella a uno scooter, hanno raggiunto un gruppo di ragazzi in piazza Pace esplodendo un solo colpo che ha ferito un 18enne di Pompei, incensurato. Lo riporta tg24.sky.it

