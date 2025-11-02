Spalletti stravolto in TV dopo il debutto sulla panchina della Juventus | Sono già spalle al muro

Fanpage.it | 2 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo la vittoria all’esordio sulla panchina della Juventus, Luciano Spalletti si mostra provato e ammette la pressione: "Sono già spalle al muro, ma la strada è ancora lunga". 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

Altri contenuti sullo stesso argomento

spalletti stravolto tv dopoJuventus, presentato Spalletti: “Belle sensazioni. Spero di rientrare nel giro scudetto” - Leggi su Sky TG24 l'articolo Juventus, presentato Spalletti: “Belle sensazioni. Si legge su tg24.sky.it

spalletti stravolto tv dopoSpalletti è il nuovo allenatore della Juventus: il comunicato ufficiale del club. I dettagli del contratto - 1 al’Udinese, e questa mattina inizia ufficialmente l’era Spalletti, nuovo allenatore ... Come scrive msn.com

Cerca Video su questo argomento: Spalletti Stravolto Tv Dopo