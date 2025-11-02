Spalletti | Siamo la Juve e la pressione si sente Mi fido del gruppo bisogna crescere in fretta
Il tecnico bianconero: "Emozioni? Non è la prima volta che vado in panchina. La Juve da fuori è una cosa bellissima, ma poi da dentro non è facile e su qualcuno può pesare. Koop centrale? Grande partita per comunicazione e ordine tattico". 🔗 Leggi su Gazzetta.it
Argomenti simili trattati di recente
Il retroscena svelato dal giornalista Paolo Esposito al canale ufficiale Youtube di AreaNapoli.it: "Io e Luciano Spalletti ci siamo scambiati dei messaggi anche in questi ultimi giorni". - facebook.com Vai su Facebook
Juventus, Comolli: "Vediamo Spalletti qui a lungo, siamo contenti di averlo con noi" - X Vai su X
Spalletti mette subito pressione ai calciatori della Juve rispondendo a un semplice “Tutto bene?” - Nel video condiviso sui social dal club il neo allenatore approfitta di un primo scambio di battute con Perin per mettere subito le cose in chiaro ... Segnala fanpage.it
Juve, Spalletti si presenta: "Il massimo è rientrare nel giro scudetto, non vedo perché mi debba accontentare" - Alla vigilia della sfida con la Cremonese, l'ex ct della Nazionale parlerà per la prima volta da allenatore bianconero: aggiornamenti in tempo reale ... corrieredellosport.it scrive
Juve, Spalletti si presenta a Perin: 'Come sto? Dipenderà da voi' - La risposta del nuovo allenatore è lapidaria ma densa di significato: “ Dipenderà da voi ”. Riporta it.blastingnews.com