Il tecnico bianconero: "Emozioni? Non è la prima volta che vado in panchina. La Juve da fuori è una cosa bellissima, ma poi da dentro non è facile e su qualcuno può pesare. Koop centrale? Grande partita per comunicazione e ordine tattico". 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Spalletti: "Siamo la Juve e la pressione si sente. Mi fido del gruppo, bisogna crescere in fretta"