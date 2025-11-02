Spalletti senza filtri in conferenza dopo la prima vittoria con la Juve | Ho rotto i cogl**ni a tutti
Luciano Spalletti senza filtri in conferenza stampa dopo la prima vittoria con la Juventus a Cremona: "Da ultimo ho preso quell'ammonizione, io sono già nervoso. ha fatto bene ad ammonirmi perché perché ha invertito Chiffi e invece io continuavo a rompere i a rompere i cogl**ni tutti. 🔗 Leggi su Fanpage.it
