Il Corriere dello Sport, con Massimiliano Gallo, scrive della “prima” juventina di Luciano Spalletti: i bianconeri hanno vinto 2-1 a Cremona contro la Cremonese. Scrive il Corriere dello Sport: Cremonese-Juventus è stato uno spot per il mestiere di allenatore. È bastata la lettura delle formazioni per capire che nella Juventus più di qualcosa era cambiato. A Cremona Luciano Spalletti ci ha ricordato quel verso di “Rimmel” di Francesco De Gregori: “fossi stato un po’ più giovane, l’avrei distrutto con la fantasia”. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

Spalletti, sarebbe stato un peccato se le sue braccia fossero state rapite dall'agricoltura (Corsport)