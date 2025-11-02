Spalletti Juventus spunta il retroscena | è successo questo nelle settimane precedenti alla chiamata con Comolli e Chiellini! La rivelazione
di Luca Fioretti Spalletti Juventus, la Gazzetta svela il piano del tecnico: aveva già studiato la squadra, il modulo a due punte non è un caso ma un progetto. Una mossa dettata dall’emergenza o la prima, vera impronta del nuovo tecnico? L’assetto (un 3-5-23-4-3) con cui Luciano Spalletti ha debuttato vincendo a Cremona ha fatto discutere, ma secondo un retroscena svelato da La Gazzetta dello Sport, non si è trattato affatto di una scelta casuale o di semplice continuità con il passato. Quella di schierare due punte era un’idea che il tecnico di Certaldo coltivava da tempo, ben prima di ricevere la chiamata ufficiale dalla Juventus. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
News recenti che potrebbero piacerti
Dopo la vittoria all’esordio sulla panchina della Juventus, Luciano Spalletti si mostra provato e ammette la pressione: https://fanpa.ge/uMe1j - facebook.com Vai su Facebook
#Spalletti: "A #Napoli non sono contenti della mia firma con la #Juventus? Non è che uno dopo aver allenato il Napoli deve smettere di allenare…" - X Vai su X
Allenamento Juve, la GALLERY della prima seduta di mister Spalletti: e spunta un indizio importante da quelle FOTO… Tutti gli aggiornamenti - C’è una buona notizia Inizia ufficialmente l’era di Luciano Spalletti alla Juventus. juventusnews24.com scrive
Juventus, Spalletti: prima giornata in bianconero minuto per minuto, la sfuriata di Elkann, il retroscena - Ieri la visita alla Continassa e l'annuncio ufficiale, oggi il primo allenamento e la presentazione ufficiale. Come scrive sport.virgilio.it
Spalletti Juventus, Moretto svela i retroscena della trattativa: «Ecco quando c’è stato lo scatto decisivo». La rivelazione su Palladino e Mancini stupisce - Spalletti Juventus, tutti i dettagli sulla scelta del tecnico: dal gelo tra Tudor e Comolli, all’incontro positivo con Palladino e i contatti Chiellini- Secondo juventusnews24.com