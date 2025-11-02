Spalletti Juventus spunta il retroscena | è successo questo nelle settimane precedenti alla chiamata con Comolli e Chiellini! La rivelazione

di Luca Fioretti Spalletti Juventus, la Gazzetta svela il piano del tecnico: aveva già studiato la squadra, il modulo a due punte non è un caso ma un progetto. Una mossa dettata dall’emergenza o la prima, vera impronta del nuovo tecnico? L’assetto (un 3-5-23-4-3) con cui  Luciano Spalletti  ha debuttato vincendo a Cremona ha fatto discutere, ma secondo un retroscena svelato da  La Gazzetta dello Sport, non si è trattato affatto di una scelta casuale o di semplice continuità con il passato.  Quella di schierare due punte era un’idea che il tecnico di Certaldo coltivava da tempo, ben prima di ricevere la chiamata ufficiale dalla  Juventus. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

