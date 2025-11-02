Spalletti Juve, come è andata la prima partita in bianconero: i retroscena che vi siete persi dallo Zini – VIDEO di Andrea Bargione. Un esordio vincente. L’era di Luciano Spalletti sulla panchina della Juve inizia con il piede giusto: i bianconeri espugnano lo Stadio Zini di Cremona per 2-1, centrando la seconda vittoria consecutiva dopo quella scaccia-crisi contro l’Udinese e interrompendo la striscia negativa in trasferta. QUI: Cremonese Juve 1-2: a tratti dominanti, questa mossa cambia la partita La Juve a freddo VIDEO di Paolo Rossi A decidere la sfida, valida per la decima giornata di Serie A, sono stati i due uomini di fascia, Filip Kostic e Andrea Cambiaso, in una serata che ha visto il neo-tecnico bianconero fare subito i conti con un’emergenza pesante e con scelte tattiche coraggiose. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Spalletti Juve, la prima in bianconero: i retroscena che non avete visto dallo Zini – VIDEO di Andrea Bargione