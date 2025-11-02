Spalletti inventa e vince Nuova Juve già a tutto gas Colpo con Kostic-Cambiaso

2 nov 2025

Bastano novanta secondi a Luciano Spalletti per prendersi sulle spalle la Juventus. ll gol di Kostic ambasciatore del nuovo corso, poi il bis di Cambiaso per non tremare troppo sul lampo di Vardy. Nel giorno delle 128 candeline bianconere ("Il nostro nome è identità, Dna intramontabile. Il nostro successo non sta solo nelle vittorie, ma è stile", Alessandro Del Piero dixit) il messaggio al campionato è chiaro: ci siamo anche noi. Un allenamento soltanto, ma un concetto già chiarito e, a scanso di equivoci, ribadito: " Scudetto? Sì, ci chiamiamo Juventus". Quello scudetto che ha tatuato sul braccio, dai tempi di Napoli. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

