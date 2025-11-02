Spalletti fa miracoli e Vlahovic diventa Benzema | tifosi juventini pazzi del nuovo allenatore

Gazzetta.it | 2 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La prima di Spalletti sulla panchina della Juventus è un successo. I bianconeri vincono contro la Cremonese grazie ai gol di Kostic e Cambiaso. Sul web, i tifosi juventini sono già innamorati del nuovo allenatore. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it

Altre letture consigliate

spalletti fa miracoli vlahovicLa Juventus aveva bisogno di Spalletti e viceversa: qualcosa è già cambiato e cambierà ancora, anche con un Vlahovic splendido trascinatore - L'analisi e l'opinione sulla prima di Spalletti come allenatore della Juventus. Si legge su msn.com

spalletti fa miracoli vlahovicVlahovic Juve, il serbo può essere rilanciato da Spalletti? Il nuovo mister lo elogia: «Contro l’Udinese ha fatto capire questa cosa». E sul futuro dell’attaccante… - Le dichiarazioni dell’allenatore sull’attaccante Un futuro tutto da scrivere, un rapporto da costruire da zero. Segnala juventusnews24.com

spalletti fa miracoli vlahovicSpalletti fa subito fuori Vlahovic: scambio secco col Milan - Vlahovic e lo scambio secco col Milan nel prossimo calciomercato di gennaio. Lo riporta juvelive.it

