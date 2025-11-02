Spalletti fa miracoli e Vlahovic diventa Benzema | tifosi juventini pazzi del nuovo allenatore

La prima di Spalletti sulla panchina della Juventus è un successo. I bianconeri vincono contro la Cremonese grazie ai gol di Kostic e Cambiaso. Sul web, i tifosi juventini sono già innamorati del nuovo allenatore. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - "Spalletti fa miracoli" e "Vlahovic diventa Benzema": tifosi juventini pazzi del nuovo allenatore

A me #Spalletti è piaciuto molto in conferenza stampa, ma ovviamente l'unico giudice attendibile sarà il campo. Guai, ovviamente, a chiedergli miracoli sin da subito #Juventus - X Vai su X

Juve, questa sera inizia una nuova era: la prima di Spalletti a Cremona sarà con il 3-5-2. Tifosi bianconeri, vi piace questa probabile formazione? - facebook.com Vai su Facebook

La Juventus aveva bisogno di Spalletti e viceversa: qualcosa è già cambiato e cambierà ancora, anche con un Vlahovic splendido trascinatore - L'analisi e l'opinione sulla prima di Spalletti come allenatore della Juventus. Si legge su msn.com

Vlahovic Juve, il serbo può essere rilanciato da Spalletti? Il nuovo mister lo elogia: «Contro l’Udinese ha fatto capire questa cosa». E sul futuro dell’attaccante… - Le dichiarazioni dell’allenatore sull’attaccante Un futuro tutto da scrivere, un rapporto da costruire da zero. Segnala juventusnews24.com

Spalletti fa subito fuori Vlahovic: scambio secco col Milan - Vlahovic e lo scambio secco col Milan nel prossimo calciomercato di gennaio. Lo riporta juvelive.it