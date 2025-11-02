Spalletti è un grande allenatore c’è poco da fare Rivoluziona la Juventus che vince 2-1 a Cremona
La Juventus di Spalletti ha vinto 2-1 a Cremona. Non solo buona la prima. È stata ottima e rivoluzionaria. La Juventus ha offerto una prestazione solida, come il mondo bianconero non vedeva da tempo. Ma tanto tempo. Almeno un anno e mezzo. Non sembrava la Juventus. Né quella di Tudor ma nemmeno quella di Thiago Motta. Arretrare Koopmeiners nella difesa a tre è stata una di quelle trovate di cui si parlerà a lungo. Koopmeiners ha potuto solo ringraziare. Da questa sera è un calciatore vero. Non più un soprammobile. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it
