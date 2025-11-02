La prima Juventus di Spalletti ha visto tra i protagonisti più rilevanti Dusan Vlahovic: merito del contesto tattico in cui lo ha inserito e del senso di responsabilità che ne è scaturito I tre punti sono una nota positiva, ma non il bagaglio più importante con cui la Juventus torna da Cremona. I bianconeri con Luciano Spalletti in panchina hanno finalmente una prospettiva, con delle indicazioni che sono già arrivate dopo un solo allenamento: in particolare, per quanto riguarda Dusan Vlahovic. – Calciomercato.it (Ansa Foto) L’attaccante serbo ha sfoderato una prestazione da leader contro la Cremonese, aiutando il tecnico di Certaldo perfino nella traduzione dei concetti da trasferire a Openda, suo compagno di reparto. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

© Calciomercato.it - Spalletti batte Allegri, Thiago Motta e Tudor: su Vlahovic ha ragione lui