Spalletti batte Allegri Thiago Motta e Tudor | su Vlahovic ha ragione lui
La prima Juventus di Spalletti ha visto tra i protagonisti più rilevanti Dusan Vlahovic: merito del contesto tattico in cui lo ha inserito e del senso di responsabilità che ne è scaturito I tre punti sono una nota positiva, ma non il bagaglio più importante con cui la Juventus torna da Cremona. I bianconeri con Luciano Spalletti in panchina hanno finalmente una prospettiva, con delle indicazioni che sono già arrivate dopo un solo allenamento: in particolare, per quanto riguarda Dusan Vlahovic. – Calciomercato.it (Ansa Foto) L’attaccante serbo ha sfoderato una prestazione da leader contro la Cremonese, aiutando il tecnico di Certaldo perfino nella traduzione dei concetti da trasferire a Openda, suo compagno di reparto. 🔗 Leggi su Calciomercato.it
Argomenti simili trattati di recente
Jamie #Vardy prossimo ai 39 anni che batte in velocità #Gatti, lo ridicolizza e fa gol. Se #Spalletti vuole avere un futuro roseo, ne deve cambiare 4 della Juve vista stasera, uno dei 4 è proprio Gatti! Il difensore più scarso della Juve negli ultimi 40’anni! Vittoria s - facebook.com Vai su Facebook
Esordio con vittoria per Spalletti: la Juventus batte la Cremonese 2-1 - X Vai su X
Quanto guadagnerà Luciano Spalletti alla Juventus, stipendio record per 8 mesi: quarto più ricco in Serie A - Lo stipendio da 3 milioni netti per 8 mesi con la Juventus fa di Luciano Spalletti il quarto allenatore più pagato della Serie A: chi sono gli altri ... Si legge su virgilio.it
La sfida di Spalletti parte dal rilancio di Koopmeiners - Non avrà la bacchetta magica, ma Luciano Spalletti ha tutto il resto per provare a rilanciare la Juventus, dopo i due progetti falliti Thiago Motta e Igor Tudor, in rapida ... ilmessaggero.it scrive
JUVENTUS - Inizia l'era Spalletti, staff e obiettivi - L'ex ct dell'Italia è il terzo allenatore bianconero in otto mesi, dopo Thiago Motta a Igor Tudor. Segnala napolimagazine.com