Spalletti a Dazn | La mia frase sullo scudetto? Sono già prigioniero! L’ho detto perché va detto ma la strada è lunghissima Vi spiego Koopmeiners da braccetto
Inter News 24 L’allenatore della Juventus, Luciano Spalletti, ha voluto dire la sua dopo la vittoria ottenuta all’esordio contro la Cremonese. Luciano Spalletti ha debuttato con una vittoria sulla panchina della Juventus, portando i bianconeri a meno quattro dalla vetta. Intervistato da DAZN, il tecnico toscano ha scherzato sul fatto di essere già “prigioniero” delle ambizioni Scudetto, ma ha chiarito che la strada è ancora lunghissima e che la squadra deve migliorare, soprattutto nel cinismo sotto porta. Spalletti si è detto contento della condizione fisica ereditata da Igor Tudor e ha promosso l’esperimento del centrocampista Teun Koopmeiners come braccetto di difesa, vedendovi un messaggio per la squadra: andare a giocare, non a difendersi. 🔗 Leggi su Internews24.com
