Spalletti a DAZN | Ho parlato di scudetto perché la strada è lunghissima Koopmeiners può fare il braccetto mi è piaciuta questa cosa Ho trovato una squadra in condizione

Juventusnews24.com | 2 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Spalletti ha parlato così ai microfoni di DAZN dopo Cremonese Juve: tutte le dichiarazioni dell’allenatore sul match. Luciano Spalletti ha parlato ai microfoni di DAZN dopo Cremonese Juve: tutte le dichiarazioni sul match di Serie A. SCUDETTO – «Sono già con le spalle al muro. L’ho detto perchè bisogna dirlo, la strada è lunghissima per fare questo e sicuramente bisogna migliorare, anche se abbiamo fatto una buonissima partita, perchè ci siamo creati tante occasioni. Però crearle poi e sciuparle come le abbiamo sciupate, quello lì, va bene da un lato, ppi bisogna lavorare dall’altro, però siamo contenti». 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

spalletti a dazn ho parlato di scudetto perch233 la strada 232 lunghissima koopmeiners pu242 fare il braccetto mi 232 piaciuta questa cosa ho trovato una squadra in condizione

© Juventusnews24.com - Spalletti a DAZN: «Ho parlato di scudetto perché la strada è lunghissima. Koopmeiners può fare il braccetto, mi è piaciuta questa cosa. Ho trovato una squadra in condizione»

Approfondisci con queste news

spalletti dazn ho parlatoJuventus, Spalletti esalta Koopmeiners: "Ha comandato di continuo quelli davanti" - Il tecnico della Juventus Luciano Spalletti ha parlato ai microfoni di DAZN, dopo la sfida esterna sul campo della Cremonese vinta per 1- Scrive tuttomercatoweb.com

spalletti dazn ho parlatoSpalletti: “Ho detto scudetto? Già prigioniero. L’ho detto perché bisogna deve dirlo ma…” - Alla sua prima panchina in bianconero, l'ex allenatore nerazzurro ha parlato della vittoria contro la Cremonese ... Segnala msn.com

spalletti dazn ho parlatoSpalletti a Dazn: "Punto sui rapporti e sulle relazioni. Le scelte? Tecnica e qualità per sostituire Yildiz, ho scelto i migliori. Serve coraggio" - Le parole del tecnico bianconero: Appena arrivato alla Juve, con che parole si è presentato ai ... Lo riporta tuttojuve.com

Cerca Video su questo argomento: Spalletti Dazn Ho Parlato