Spalletti ha parlato così ai microfoni di DAZN dopo Cremonese Juve: tutte le dichiarazioni dell’allenatore sul match. Luciano Spalletti ha parlato ai microfoni di DAZN dopo Cremonese Juve: tutte le dichiarazioni sul match di Serie A. SCUDETTO – «Sono già con le spalle al muro. L’ho detto perchè bisogna dirlo, la strada è lunghissima per fare questo e sicuramente bisogna migliorare, anche se abbiamo fatto una buonissima partita, perchè ci siamo creati tante occasioni. Però crearle poi e sciuparle come le abbiamo sciupate, quello lì, va bene da un lato, ppi bisogna lavorare dall’altro, però siamo contenti». 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Spalletti a DAZN: «Ho parlato di scudetto perché la strada è lunghissima. Koopmeiners può fare il braccetto, mi è piaciuta questa cosa. Ho trovato una squadra in condizione»