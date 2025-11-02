Spal lancia un messaggio al campionato Col Mezzolara sfida la rivale più temibile

Gli addetti ai lavori lo dicono dall’inizio della stagione: Spal favorita per la promozione diretta, Mezzolara principale antagonista e Castenaso terzo incomodo. Finora le protagoniste stanno rispettando le aspettative: dopo 10 giornate sono racchiuse in appena tre punti e con altre 24 partite da disputare può ancora succedere di tutto. La squadra di Di Benedetto però medita di prendere il largo prima possibile, sferrando una spallata al Mezzolara nello scontro diretto di Budrio che metterebbe letteralmente le ali ai biancazzurri. Alle 14,30 allo stadio Zucchini – dove Iglio e compagni hanno già giocato tre volte contro Medicina Fossatone, Castenaso e Osteria Grande – ballano molto più di tre punti, perché da una parte c’è un Mezzolara che sogna di mettere al tappeto la regina del torneo compiendo l’aggancio in vetta, dall’altra una Spal chiamata a dimostrare di essere davvero la squadra da battere. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Spal, lancia un messaggio al campionato. Col Mezzolara sfida la rivale più temibile

