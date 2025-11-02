Spago intorno al collo dei randagi l' associazione lancia l' allarme | Due cuccioli sono scomparsi

L'allarme è stato lanciato sui social. Qualcuno ha preso di mira i randagi, accuditi in contrada Acci a Canicattì, dell'associazione “Uniti per salvarli”. “Qualcuno di spregevole e senza cuore si sta divertendo a stringere dello spago intorno al collo dei randagini  - scrivono -. Da un paio di. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

