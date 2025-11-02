Spacciatore di crack ad appena 16 anni | bloccato con la droga negli slip a Borgo Vecchio

A 16 anni già spacciatore di crack, con la droga nascosta negli slip. A scoprire ed arrestare l'adolescente sono stati i carabinieri della Compagnia Piazza Verdi, durante un servizio di controllo a Borgo Vecchio.I militari hanno bloccato il giovane dopo che avrebbe ceduto alcune dosi ad altri. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

