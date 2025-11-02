Serviva coraggio, o forse solo l’incoscienza tipica di Matt Stone e Trey Parker. A due episodi dall’inizio della ventottesima stagione, South Park fa qualcosa di incredibile, che raramente si vede in televisione. Ammette pubblicamente i propri difetti. Nell’episodio speciale di Halloween The Woman in the Hat, trasmesso venerdì sera su Comedy Central, è Stan Marsh in persona a pronunciare la frase che molti fan stavano pensando da mesi: “ Ora South Park fa schifo “. L’autocritica arriva dopo una ventisettesima stagione che ha diviso il pubblico. Troppo politica, troppo schierata, troppo concentrata sulle controversie dell’amministrazione Trump. 🔗 Leggi su Screenworld.it

© Screenworld.it - South Park si prende in giro da solo e attacca Donald Trump: “Facciamo schifo per colpa della politica”