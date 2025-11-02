Soufiane ucciso a 20 anni i sospetti sull’ex Procura di Pavia e il filo rosso con Garlasco | I poliziotti dichiararono il falso
Pavia – I carabinieri del Nucleo investigativo di Milano hanno chiesto di poter acquisire i tabulati degli ultimi 6 anni (72 mesi) di 16 utenze telefoniche intestate a tre ex militari del Nucleo di polizia giudiziaria della Procura di Pavia, Silvio Sapone e Giuseppe Spoto, perquisiti lo scorso 26 settembre (al momento non risultano indagati), e Antonio Scoppetta, coinvolto nelle inchieste pavesi ’Clean’. Garlasco: il pizzino, le intercettazioni e sei anni di tabulati. Così è scattata l’indagine sul papà di Andrea Sempio La richiesta, emersa da un’annotazione dello scorso 16 luglio, rientra negli accertamenti in corso per l’indagine della Procura di Brescia sull’archiviazione del 2017 di Andrea Sempio per l’omicidio di Chiara Poggi a Garlasco il 13 agosto 2007, per la presunta corruzione in atti giudiziari contestata all’ex procuratore aggiunto di Pavia Mario Venditti e a Giuseppe Sempio, padre di Andrea. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
