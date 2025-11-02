Sottil Derby? Dispiaciuti ma sereni
A nuttata, direbbe il grande Eduardo De Filippo, è passata. Il derby è alle spalle, sia pur con strascichi di comprensibile amarezza, ma è comunque il passato. E il passato non si cambia. Si può invece costruire il presente, e questo si chiama Juve Stabia, la partita che dovrà sancire la ripartenza dei canarini (agganciati ieri momentaneamente al primo posto dal Frosinone vittorioso 2-0 a Carrara). Andrea Sottil non ama parlare delle gare già in archivio, ma nella consueta conferenza stampa pre gara il tecnico gialloblù fa un’eccezione: "Era una gara particolare e ci torno sopra. A tutti è dispiaciuto, anche se una sconfitta su dieci partite è la normalità assoluta in un campionato. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
