Sosta selvaggia e traffico in via via Wagner | la denuncia dei residenti

I residenti di via Richard Wagner 2 (lotto 13) del Parco Arbostella segnalano, alla nostra redazione, un problema urgente relativo al traffico e al parcheggio illecito sui marciapiedi, che compromette la sicurezza e la vivibilità della zona. Specialmente nelle ore di apertura e chiusura della. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

