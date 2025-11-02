Sosta Responsabilmente i controlli degli accertatori di Amt3

Veronasera.it | 2 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Prosegue la campagna di sensibilizzazione “Sosta Responsabilmente”, promossa da Amt3 per richiamare l’attenzione degli automobilisti sull’importanza di un utilizzo corretto degli stalli blu e sul rispetto delle regole di sosta. L’iniziativa si affianca ai controlli quotidiani degli accertatori e. 🔗 Leggi su Veronasera.it

Immagine generica

Altre letture consigliate

sosta responsabilmente controlli accertatoriParcheggiare a Verona, dove sono gli accertatori della sosta questa settimana - Parcheggiare a Verona: ecco le strade controllate dagli accertatori della sosta da lunedì 27 ottobre e per tutta la settimana. Si legge su veronaoggi.it

sosta responsabilmente controlli accertatoriParcheggiare a Verona, tutte le vie controllate dagli accertatori della sosta - Parcheggiare a Verona: ecco le strade controllate dagli accertatori della sosta da lunedì 20 ottobre e per l'intera settimana. veronaoggi.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Sosta Responsabilmente Controlli Accertatori