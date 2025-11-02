Sorpresi dal buio si perdono a Rocca Busambra ore di paura per due giovani escursionisti

Si erano persi durante un'escursione nella zona di Rocca Busambra, ma dopo ore di ricerche due giovani di 22 e 23 anni sono stati ritrovati sani e salvi dal Soccorso alpino e speleologico siciliano e dal Corpo forestale.Sono stati gli stessi escursionisti a lanciare l'allarme nella prima serata. 🔗 Leggi su Palermotoday.it