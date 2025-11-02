Sorpresi a contare dosi di droga e soldi in un locale | arrestati due giovani

Cataniatoday.it | 2 nov 2025

Stavano contando dosi di marijuana e banconote seduti al tavolino di un locale, quando sono stati sorpresi e bloccati dai carabinieri. A finire in manette, con l'accusa di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio, due giovani del posto di 18 e 20 anni, entrambi con precedenti. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

