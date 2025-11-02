Sorpresi a contare dosi di droga e soldi in un locale | arrestati due giovani
Stavano contando dosi di marijuana e banconote seduti al tavolino di un locale, quando sono stati sorpresi e bloccati dai carabinieri. A finire in manette, con l'accusa di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio, due giovani del posto di 18 e 20 anni, entrambi con precedenti. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it
Scopri altri approfondimenti
Tetsuya Nomura è inarrestabile. Dopo il suo tributo a Clair Obscur: Expedition 33 mostrato ieri, arriva un’illustrazione realizzata per celebrare Halloween. «Abbiamo chiesto al direttore della serie Nomura un post per Halloween, e ci ha sorpresi inviandoci - facebook.com Vai su Facebook
Preparano dosi di droga a casa. Due giovani arrestati in centro - I militari dell’aliquota operativa della Compagnia di Civitanova, guidata dal capitano Angelo Chiantese, hanno arrestato ... Secondo ilrestodelcarlino.it
Sorpreso fuori dagli arresti domiciliari con quasi 30 g di droga: arrestato 40enne a Messina - Sottoposto agli arresti domiciliari, è stato sorpreso fuori dalla propria abitazione senza giustificato motivo. Come scrive lasicilia.it
Sorpresi con la droga. In due finiscono nei guai - Nella notte di sabato un uomo, in compagnia di una ragazza, è stato fermato a Civitanova dagli agenti della polizia stradale ... ilrestodelcarlino.it scrive