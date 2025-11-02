Sorbe | energia e supporto al sistema immunitario Le proprietà di un frutto sottovalutato

Queste piccole bacche autunnali sono un concentrato di salute: migliorano l’immunità, aiutano la digestione e contrastano l’invecchiamento. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Sorbe: energia e supporto al sistema immunitario. Le proprietà di un frutto sottovalutato

Sorbe: energia e supporto al sistema immunitario. Le proprietà di un frutto sottovalutato - Ricche di vitamina C, fibre e antiossidanti, le sorbe sono uno dei frutti dimenticati più preziosi dell’autunno. gazzetta.it scrive