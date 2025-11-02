Sono cotto sono già spalle al muro | Spalletti torna sul discorso scudetto dopo la vittoria all’esordio

“Sono già spalle al muro, sono già prigioniero”. Così Luciano Spalletti – sorridendo – ha esordito ai microfoni di Dazn dopo la vittoria all’esordio sulla panchina della Juventus contro la Cremonese. “L’ho detto perché bisogna dirlo, ma la strada è lunghissima e sicuramente bisogna migliorare nonostante le tante occasioni create”. Il riferimento è alla frase “speriamo di rientrare nella corsa scudetto, perché non dovremmo?”, nel corso della conferenza stampa di presentazione di venerdì pomeriggio. Spalletti ha poi scherzato anche con Ciro Ferrara, in studio a Dazn: “ Sono cotto come un fegatello “, ha infatti detto il nuovo allenatore della Juventus, parlando di un esordio ricco di tensione e adrenalina. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

