Sondrio primo passo verso il Museo del vino ecco le nuove sale immersive
Un bel passo in avanti è quello compiuto da Sondrio, con la presentazione domenica mattina delle nuove Sale del Vino a Palazzo Martinengo. Gli spazi immersivi, realizzati nell’ambito del progetto dei Distretti del commercio e sostenuti da Regione Lombardia, sono pensati per far scoprire la. 🔗 Leggi su Sondriotoday.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
Due Ibis eremita sono stati abbattuti a Dubino, in provincia di Sondrio. Gli uccelli facevano parte di un progetto di tutela a livello europeo. Si chiamavano Zoppo e Zaz, il primo era stato un pioniere del progetto e stava guidando la giovane esemplare nella prim - facebook.com Vai su Facebook
BPER e Popolare di Sondrio: verso la fusione entro il primo semestre 2026 - I CdA delle due banche esamineranno il progetto il 5 novembre: un piano ambizioso per un gruppo rafforzato nel Nord Italia. Secondo it.benzinga.com