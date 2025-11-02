Sondaggi politici continua a crescere Fdi e la fiducia nel governo Meloni un punto in più nell'ultimo mese

Fratelli d'Italia di Giorgia Meloni è al 31%, secondo l'ultimo sondaggio Dire-Tecnè: la percentuale del primo partito italiano sale dello 0,2% in una settimana e dello 0,8% nell'ultimo mese. Cresca anche la fiducia nel governo. 🔗 Leggi su Fanpage.it

