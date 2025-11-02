soltanto due vittorie in sedici trasferte

Poco più di un mese dopo l’ultimo incrocio ufficiale tra le due compagini, il Pisa torna allo stadio " Olimpico-Grande Torino " per affrontare la formazione granata. Il 25 settembre la squadra guidata da Marco Baroni superò di misura i nerazzurri nei sedicesimi di finale di Coppa Italia: decisiva la rete siglata da Casadei in apertura. Questa è anche l’undicesima sconfitta subita dallo Sporting Club all’ombra della Mole: nella storia i precedenti complessivi sono ben 16, ma soltanto in 2 occasioni è arrivata una vittoria. La prima si perde "nell’alba dei tempi" perché risale al 20 novembre 1921, quando nel torneo di Prima Divisione il Pisa vinse 1 a 0. 🔗 Leggi su Lanazione.it

