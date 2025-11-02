Solo pasta e frutta niente secondo pane o contorno per i docenti Scoppia il caso mensa

Orizzontescuola.it | 2 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un piatto di pasta o di riso, accompagnato da una porzione di frutta. Nessun secondo, niente panecontorno. È questo, da quest’anno, il pasto riservato agli insegnanti delle scuole di San Giuliano Milanese che mangiano in mensa con i propri alunni. La misura è stata introdotta dall’amministrazione comunale per contenere i costi e ha generato una reazione immediata da parte del personale scolastico e dei sindacati. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

