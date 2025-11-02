Sollevamento pesi | Toko Kegne trionfa agli Europei U23 bronzo per Tarquini

Genna Toko Kegne ancora Regina. L’azzurra ha confermato la sua superiorità continentale, vincendo nuovamente la medaglia d’oro nella categoria -77 kg ai Campionati Europei 2025 Under 23 di sollevamento pesi, rassegna in fase di svolgimento in quel di Durazzo (Albania). Prestazione di carattere magistrale quella dell’atleta, autrice di una prova di strappo viziata da due alzate non valide. Al primo tentativo la nostra portacolori ha tentato di tirare su 100 kg, per poi riuscirci nella seconda chance prima di mancare l’appuntamento con i 105 kg valido per la quarta moneta. Poi, nello slancio, Genna ha risalito la china portando in pedana tutto il suo cuore. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Sollevamento pesi: Toko Kegne trionfa agli Europei U23, bronzo per Tarquini

