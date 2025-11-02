Solidarietà a Elisabetta Brunelli aggredita dopo l' incontro con Ilaria Salis

Dopo l’aggressione subita a Bologna giovedì sera, dopo l'incontro con Ilaria Salis, l’avvocata Elisabetta Brunelli, presidente di Ape Bologna – Confedilizia, ha ricevuto numerosi messaggi di solidarietà da colleghi, cittadini e rappresentanti istituzionali. Tra questi anche quello del sindaco di. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

Brunelli aggredita dopo l’incontro con la Salis: “Quell’uomo mi ha detto ‘ritira tutto' e mi ha gettato a terra” - E’ successo ieri pomeriggio, il racconto della presidente di Confedilizia Bologna: “Mi sono allontanata dalla facoltà di Lettere poi in via Avesella sono stata raggiunta alle spalle da uno sconosciut ... Riporta msn.com

Aggredita in strada. Criticava la Salis - È quanto accaduto due giorni fa a Elisabetta Brunelli presidente di Confedilizia Bologna. Segnala msn.com