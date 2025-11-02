Solidarietà a Elisabetta Brunelli aggredita dopo l' incontro con Ilaria Salis

2 nov 2025

Dopo l’aggressione subita a Bologna giovedì sera, dopo l'incontro con Ilaria Salis, l’avvocata Elisabetta Brunelli, presidente di Ape Bologna – Confedilizia, ha ricevuto numerosi messaggi di solidarietà da colleghi, cittadini e rappresentanti istituzionali. Tra questi anche quello del sindaco di. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

