Sofferenza Inter al Bentegodi | i neroazzurri battono il Verona nel recupero grazie ad un' autogol

Verona - Inter 1-2 Marcatori: 16'pt Zielinski, 40'pt Giovane; 49'st aut. Frese. Verona (3-5-2): Montipò 6.5; Bella-Kotchap 6.5, Nelsson 6.5, Frese 5; Belghali 6.5, Akpa Akpro 6 (43'st Harroui sv), Gagliardini 6.5, Bernede 6 (28'st Niasse 6), Bradaric 6; Giovane 6.5 (35'st Sarr sv), Orban 6 (28'st Mosquera 5.5). In panchina: Perilli, Toniolo, Valentini, Slotsager, Kastanos, Kurti, Ebosse, Fallou, Ajayi.. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Sofferenza Inter al "Bentegodi": i neroazzurri battono il Verona nel recupero grazie ad un'autogol

