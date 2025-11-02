Sofferenza Inter al Bentegodi | i neroazzurri battono il Verona nel recupero grazie ad un' autogol
Verona - Inter 1-2 Marcatori: 16'pt Zielinski, 40'pt Giovane; 49'st aut. Frese. Verona (3-5-2): Montipò 6.5; Bella-Kotchap 6.5, Nelsson 6.5, Frese 5; Belghali 6.5, Akpa Akpro 6 (43'st Harroui sv), Gagliardini 6.5, Bernede 6 (28'st Niasse 6), Bradaric 6; Giovane 6.5 (35'st Sarr sv), Orban 6 (28'st Mosquera 5.5). In panchina: Perilli, Toniolo, Valentini, Slotsager, Kastanos, Kurti, Ebosse, Fallou, Ajayi.. 🔗 Leggi su Feedpress.me
Altre letture consigliate
"Mi sono innamorato dell'Inter non dopo una vittoria, ma dopo una sofferenza. Per me questo ha un valore unico. È una storia d'amore fantastica" IMMENSO CAPITANO - facebook.com Vai su Facebook
Ventola: “Inter, all’Olimpico ottimo primo tempo, ma non mi aspettavo la sofferenza della ripresa” - X Vai su X
Inter-Cremonese 4-1, gol e highlights: show nerazzurro, per Bonny un gol e tre assist - Non c'è storia a San Siro: l'Inter di Chivu infila la quinta vittoria consecutiva tra campionato e coppa dominando la gara. Da sport.sky.it
Inter-Slavia Praga di Champions League risultato 3-0: gol di Lautaro (doppietta) e Dumfries, nerazzurri a punteggio pieno - (Paolo Tomaselli) L’Inter torna anche a divertirsi, oltre a vincere per la quarta volta consecutiva: nel debutto a San Siro in Champions, quattro mesi dopo la notte da sogno con il Barcellona, Lautaro ... Si legge su corriere.it
Champions League: Inter-Slavia Praga 3-0, i nerazzurri fanno due su due - Nella seconda giornata della fase a campionato di Champions League, l'Inter batte 3- Si legge su sportmediaset.mediaset.it