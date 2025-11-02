Smart casual italiano | come gli uomini abbinano abiti con scarpe da ginnastica?

Life&People.it Lo stile smart casual italiano rappresenta l’evoluzione naturale dell’ eleganza maschile. È la risposta contemporanea ad un’esigenza sempre più diffusa: vestire bene senza rinunciare al comfort. In Italia, patria del gusto e della sartorialità, questo equilibrio assume un fascino unico. Così, anche l’abito classico trova nuova vita accanto ad un paio di sneakers. Come si coniugano eleganza e comfort?. Fino a qualche decennio fa, l’idea di abbinare un abito sartoriale a delle sneakers sarebbe stata considerata una provocazione. La rigidità del dress code dominava l’immaginario maschile e chi osava infrangerlo rischiava di essere giudicato con diffidenza. 🔗 Leggi su Lifeandpeople.it