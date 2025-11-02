Slot machine irregolari e 350 kg di alimenti mal conservati o senza etichette | multe per quasi 50mila euro in San Salvario e Nizza Millefonti

Quasi 50mila euro di multa e quattro persone denunciate. Questo il responso, l'esito finale di una nuova intensa attività di controllo sul territorio da parte della polizia di Stato. Slot machine sprovviste di autorizzazioni, cibo mal conservato o del tutto privo di etichetta e non solo: cosa è. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

