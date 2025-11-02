Slavia Praga–Arsenal | preview chiavi tattiche e probabili formazioni

Sfida ad alto tasso tecnico all’Eden Arena, dove lo Slavia Praga di Jind?ich Trpišovský prova a mettere pressione a un’ Arsenal sempre più maturo nelle notti europee. I cechi portano intensità, corsa e palleggio verticale; i Gunners rispondono con possesso posizionale, riaggressione feroce e qualità negli ultimi 30 metri. Come ci arrivano. Slavia Praga – squadra rodata, blocco compatto, catene laterali molto attive (Masopust–Schranz a destra, Doud?ra in spinta a sinistra) e un centrocampo capace di alzareabbassare i ritmi. In casa alza spesso la pressione sugli esterni avversari e cerca attacchi rapidi dopo il recupero palla. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com

