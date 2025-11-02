Sinner vs Felix Auger Aliassime in campo | la finale di Parigi su Sky In campo anche Paolini

Domenica, 2 novembre, appuntamento con la finale del Rolex Paris Masters, l’ultimo Masters 1000 della stagione 2025. A contendersi il trono di Parigi saranno Jannik Sinner e Félix Auger-Aliassime, con l’occasione per il tennista azzurro di tornare anche al vertice della classifica ATP. Il match della Defense Arena sarà in diretta dalle 15 su Sky Sport Uno, con la telecronaca di Elena Pero e Paolo Bertolucci. La finale sarà visibile anche su TV8, in differita a partire dalle 17. Da Parigi a Riyadh, il grande tennis si gioca anche in Arabia Saudita con le WTA Finals e l’esordio di Jasmine Paolini nel singolare del torneo che la vede impegnata nel “Gruppo Graf”. 🔗 Leggi su Sportface.it