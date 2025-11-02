Sinner vince Parigi e torna numero 1 al mondo | Auger Aliassime regolato in due set
Finisce in questi minuti la finale di Parigi e grandi notizie per il numero uno al mondo Jannik Sinner. L’azzurro vince ancora. Grande vittoria di Jannik Sinner che batte Felix Auger Aliassime e torna cosi numero uno al mondo. Il tennista italiano regola il tennista canadese, autore comunque di un’ottima prova. Finisce con il risultato di 6-4;7-6, una gara molto equilibrata e che si è giocata davvero su pochi punti. Con questa vittoria – in attesa di Torino – Sinner torna numero uno e scavalca Carlos Alcaraz in classifica. Sinner supera Alcaraz, Felix si consola con una buona gara. Bella prestazione di Felix Auger Aliassime che nel primo set parte male e regala subito il break all’azzurro Sinner. 🔗 Leggi su Sportface.it
Contenuti che potrebbero interessarti
Sinner-Auger-Aliassime 6-4 1-2, l'azzurro vince il primo set in 44': se vince torna n.1 al mondo - facebook.com Vai su Facebook
On the line domani a Parigi: - Se Sinner vince torna NUMERO 1 DEL MONDO (e tiene vive le speranze per chiudere l'anno da n. 1) - Se Auger-Aliassime vince si qualifica a Torino (salirebbe addirittura al 5° posto nella race) - X Vai su X
Sinner-Auger-Aliassime, diretta finale Masters 1000 Parigi: orario e dove vederla in tv. Se Jannik vince torna n.1 al mondo - Jannik Sinner oggi in finale al Masters 1000 di Parigi contro il canadese Auger- Come scrive ilmessaggero.it
Sinner, doppio colpo a Parigi: vince il torneo e torna numero uno al mondo - Alla Défense Arena il campione azzurro batte Felix Auger- Scrive msn.com
Sinner vince il Masters 1000 di Parigi e torna numero uno al mondo: superato Alcaraz, ecco come cambia il ranking - Sapeva di avere una grande occasione, una di quelle da non sprecare, e da campione assoluto non ha fallito un colpo. Scrive msn.com