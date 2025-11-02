Sinner vince Parigi e torna numero 1 al mondo | Auger Aliassime regolato in due set

Finisce in questi minuti la finale di Parigi e grandi notizie per il numero uno al mondo Jannik Sinner. L’azzurro vince ancora. Grande vittoria di Jannik Sinner che batte Felix Auger Aliassime e torna cosi numero uno al mondo. Il tennista italiano regola il tennista canadese, autore comunque di un’ottima prova. Finisce con il risultato di 6-4;7-6, una gara molto equilibrata e che si è giocata davvero su pochi punti. Con questa vittoria – in attesa di Torino – Sinner torna numero uno e scavalca Carlos Alcaraz in classifica. Sinner supera Alcaraz, Felix si consola con una buona gara. Bella prestazione di Felix Auger Aliassime che nel primo set parte male e regala subito il break all’azzurro Sinner. 🔗 Leggi su Sportface.it