Sinner vince il Master 1000 a Parigi e torna il numero uno al mondo

Sinner trionfa a Parigi: doppio colpo con titolo e ritorno al numero uno del mondo. Alla Défense Arena di Parigi, Jannik Sinner compie un’altra impresa che arricchisce una stagione già leggendaria. Il campione azzurro conquista il Masters 1000 di Parigi-Bercy battendo in finale Felix Auger-Aliassime con il punteggio di 6-4, 7-6(4), e contemporaneamente torna numero . L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it © Lidentita.it - Sinner vince il Master 1000 a Parigi e torna il numero uno al mondo

Sinner-Auger-Aliassime 6-4 1-2, l'azzurro vince il primo set in 44': se vince torna n.1 al mondo

On the line domani a Parigi: - Se Sinner vince torna NUMERO 1 DEL MONDO (e tiene vive le speranze per chiudere l'anno da n. 1) - Se Auger-Aliassime vince si qualifica a Torino (salirebbe addirittura al 5° posto nella race)

Sinner-Auger-Aliassime, diretta finale Masters 1000 Parigi: orario e dove vederla in tv. Se Jannik vince torna n.1 al mondo

Sinner vince il Masters 1000 di Parigi e torna numero uno al mondo: superato Alcaraz, ecco come cambia il ranking

Sinner, doppio colpo a Parigi: vince il torneo e torna numero uno al mondo - Alla Défense Arena il campione azzurro batte Felix Auger-Aliassime