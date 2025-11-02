Sinner vince il 1000 di Parigi e torna numero 1 del mondo

In finale l'azzurro piega in due set il canadese Auger Aliassime. PARIGI (FRANCIA) - Jannik Sinner ha battuto Felix Auger Aliassime nella finale del torneo indoor di Parigi, ha conquistato il quinto titolo del 2025 ed è tornato in vetta alla classifica mondiale, scavalcando Carlos Alcaraz, uscito di. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Sinner vince il 1000 di Parigi e torna numero 1 del mondo

Altre letture consigliate

Radio1 Rai. . #Tennis Jannik #Sinner vince la finale del #RolexParisMasters e, da domani, tornerà ad essere di nuovo n.1 del ranking mondiale, scavalcando #Alcaraz. L'azzurro, a Parigi, ha battuto il canadese #AugerAliassime per 6-4, 7(7)-6(4) - facebook.com Vai su Facebook

On the line domani a Parigi: - Se Sinner vince torna NUMERO 1 DEL MONDO (e tiene vive le speranze per chiudere l'anno da n. 1) - Se Auger-Aliassime vince si qualifica a Torino (salirebbe addirittura al 5° posto nella race) - X Vai su X

Sinner-Auger-Aliassime, diretta finale Masters 1000 Parigi: orario e dove vederla in tv. Se Jannik vince torna n.1 al mondo - Jannik Sinner oggi in finale al Masters 1000 di Parigi contro il canadese Auger- Lo riporta ilmessaggero.it

Sinner vince il Masters 1000 di Parigi e torna numero uno al mondo: superato Alcaraz, ecco come cambia il ranking - Sapeva di avere una grande occasione, una di quelle da non sprecare, e da campione assoluto non ha fallito un colpo. Come scrive msn.com

Sinner a Parigi vince il trofeo disegnato da un italiano: cosa rappresenta l’albero - Aliassime nella finale del Masters 1000 di Parigi e ha conquistato il quinto titolo del suo 2025. Riporta corrieredellosport.it