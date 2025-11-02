Sinner vince il 1000 di Parigi e torna numero 1 del mondo

Ilgiornaleditalia.it | 2 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

In finale l'azzurro piega in due set il canadese Auger Aliassime. PARIGI (FRANCIA) - Jannik Sinner ha battuto Felix Auger Aliassime nella finale del torneo indoor di Parigi, ha conquistato il quinto titolo del 2025 ed è tornato in vetta alla classifica mondiale, scavalcando Carlos Alcaraz, uscito di. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

sinner vince il 1000 di parigi e torna numero 1 del mondo

© Ilgiornaleditalia.it - Sinner vince il 1000 di Parigi e torna numero 1 del mondo

Altre letture consigliate

sinner vince 1000 parigiSinner-Auger-Aliassime, diretta finale Masters 1000 Parigi: orario e dove vederla in tv. Se Jannik vince torna n.1 al mondo - Jannik Sinner oggi in finale al Masters 1000 di Parigi contro il canadese Auger- Lo riporta ilmessaggero.it

sinner vince 1000 parigiSinner vince il Masters 1000 di Parigi e torna numero uno al mondo: superato Alcaraz, ecco come cambia il ranking - Sapeva di avere una grande occasione, una di quelle da non sprecare, e da campione assoluto non ha fallito un colpo. Come scrive msn.com

sinner vince 1000 parigiSinner a Parigi vince il trofeo disegnato da un italiano: cosa rappresenta l’albero - Aliassime nella finale del Masters 1000 di Parigi e ha conquistato il quinto titolo del suo 2025. Riporta corrieredellosport.it

Cerca Video su questo argomento: Sinner Vince 1000 Parigi