Sinner vince a Parigi e torna numero uno nel ranking Atp ma solo per una settimana | Gli scenari in vista delle Finals e la nuova classifica

A distanza di quasi due mesi dal sorpasso post Us Open, Jannik Sinner vince il Masters 1000 di Parigi contro Felix Auger-Aliassime e torna numero uno al mondo nel ranking Atp, scavalcando Carlos Alcaraz. 11.500 punti per l’altoatesino, 11.250 per il murciano. 250 punti di distacco tra i due, che adesso si giocano il primo posto nel ranking alle Atp Finals di Torino. Prima dell’inizio del torneo Sinner tornerà virtualmente secondo, visto che gli verranno scalati i 1500 punti della vittoria dello scorso anno, mentre Alcaraz ne perderà soltanto 200, considerando che ha vinto una sola partita nel Round Robin (la prima fase) nell’edizione 2024. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Sinner vince a Parigi e torna numero uno nel ranking Atp (ma solo per una settimana) | Gli scenari in vista delle Finals e la nuova classifica

