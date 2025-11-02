Sinner vince a Parigi e torna numero 1 al mondo
Jannik Sinner ha vinto il Master 1000 di Parigi sconfiggendo il canadese Félix Auger-Aliassime. In meno di due ore, il tennista altoatesino ha prevalso sull’avversario in due set con il punteggio di 6-4, 7-6. È la prima volta che vince questo torneo e da lunedì 3 novembre 2025 sarà di nuovo numero uno al mondo. «Sono veramente contento, è stata una finale molto intensa», ha detto al termine dell’incontro. «Gli ultimi due mesi sono stati pazzeschi, ho cercato di migliorare come giocatore ed esserci riuscito mi rende enormemente felice. Un altro titolo, è stato un anno incredibile e a questo punto non voglio pensare cosa accadrà a Torino». 🔗 Leggi su Lettera43.it
